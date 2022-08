Serie A Femminile, Milan-Fiorentina: risultato e classifica | News

Comincia con una brutta sconfitta la Serie A 2022/23 per il Milan Femminile che soccombe per 1-3 contro la Fiorentina. Sin da subito le ragazze di Ganz subiscono il pressing alto delle giocatrici Viola, che, alla fine della prima metà, sono già in vantaggio per 0-3. Nel secondo tempo il Diavolo tenta con un moto d'orgoglio a riacciuffare la partita, riuscendo però a segnare solamente una rete con Kosovare Asllani.