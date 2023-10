Milan Femminile, il Verona è sconfitto 7-2: rossonere ai quarti di finale

LA CRONACA

Partita senza storia a Verona grazie all'approccio delle rossonere, che prendono in mano le redini del match fin dai primi minuti. Dopo due occasioni nel primo quarto d'ora, è Grimshaw ad aprire il conto dei marcatori al 17': la scozzese riceve da Dompig e di piatto destro segna il gol del vantaggio. Al 25' si ripropone l'asse Chanté-Christy: azione simile a quella del primo gol sulla fascia opposta e per Grimshaw è un gioco da ragazzi mettere in rete il 2-0. Il Verona, un po' a sorpresa, accorcia le distanze con un bel gol di Pasini al 27', ma prima dell'intervallo le rossonere trovano nuovamente la via della rete con un calcio di rigore, che viene trasformato da Laurent. Passa un minuto e Valzolgher salva due occasioni ravvicinare per il quarto gol rossonero, prima su Thrige e po su Dompig.

La ripresa si apre a ritmi molto elevati: dopo due minuti, gol di Fusetti di testa su azione di corner, battuto da Árnadóttir, per il 4-1. Di nuovo le padrone di casa riesco a limitare lo svantaggio con Ledri, sempre di testa, che al 49' fa 4-2. Trascorrono tre minuti e le rossonere segnano nuovamente, ed è tripletta per Grimshaw, che approfitta del terzo assist di giornata di Dompig per la rete del 5-2. Sesta rete del Milan al 63', ancora con Laurent, protagonista di un cross che varca la linea ancor prima che Grimshaw possa ribadire in rete di testa. Tanti cambi per Mister Ganz, che regala la gioia dell'esordio ad Arrigoni, proprio ex Verona, e concede minuti a Jonušaitė, che li sfrutta sapientemente. Perché è proprio la lituana all'87' a sigillare la partita con un destro potente, che chiude un contropiede orchestrato da Grimshaw.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 2-7

HELLAS VERONA (4-3-3): Valzolgher; Bursi (1'st Requrez), Zanni, Dallagiacoma(1'st Rognoni), Capucci; Sardu (1'st Mancuso), Ledri, Lotti (20'st Mariani); Anghileri, Pasini (1'st Bison), Kiamou. A disp.: Shore, Meneghini; Corsi, Datres. All.: Pachera.

MILAN (4-3-3): Copetti; Árnadóttir, Piga, Swaby (1'st Fusetti), Thrige; Grimshaw, Mascarello (33'st Arrigoni), Adami (25'st Dubcová); Laurent (25'st Stašková), Dompig (31'st Jonušaitė), Marinelli. A disposizione: Giuliani; Bergamaschi, Guagni, Mikulica. All.: Cordone.

Arbitro: Muccignato di Pordenone

Gol: 17' Grimshaw (M), 25' Grimshaw (M), 27' Pasini (V), 43' rig. Laurent (M), 2'st Fusetti (M), 4'st Ledri (V), 7'st Grimshaw (M), 18'st Laurent (M).

Fonte: acmilan.com

