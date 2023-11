Milan Femminile, Giuliani: “Abbiamo enorme potenziale, ma …”

Sulla gara contro la Fiorentina: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene chiudendo persino in vantaggio, poi nel secondo tempo si è verificato il solito calo di prestazione. Dovremo partire da noi stessi nel quotidiano come lavorare tutti i giorni, trovare continuità in allenamento e, soprattutto, lavorare sulla testa, che è quella che ci permette di stare in partita qualunque sia il flusso che prende la gara stessa senza andare in down".

Sulla ricetta per invertire la rotta: "Dobbiamo andare in campo consapevoli che siamo una squadra forte e non sempre lo abbiamo dimostrato. Sono sicura che in questa squadra ci sia un potenziale enorme; per prima cosa dobbiamo rendercene conto noi e poi le prestazioni seguiranno".

Sul giocare in casa: "Sicuramente ci aiuta stare attorno al nostro pubblico in un ambiente che ci porta sensazioni positive e dove tutte le squadre devono fare fatica. Io sono sempre a disposizione della squadra. Ammetto di essere più contenta quando non faccio parate perché vuol dire che in campo va tutto bene e le mie compagne sanno quello che devono fare; dunque, fare le parate non mi fa stare tranquilla ma sono comunque sempre disponibile nel momento della difficoltà".

Sul suo percorso: "È iniziato anni fa tra alti e bassi. Sono andata incontro a dei cambiamenti e in questi casi è necessario prendersi dei rischi e ho visto i risultati nel lungo termine. Credo di essere in un buon momento ma non sto facendo nulla di particolare. È semplicemente la continuazione di un percorso iniziato parecchio tempo fa ma che non è ancora finito".

Sugli obiettivi stagionali: "Tutte le partire sono importanti, anche perché il campionato è breve e le squadre sono forti. Non possiamo permetterci di sbagliare per niente; dobbiamo pensare ad imporre il nostro gioco e a venire sul campo a divertirci, mettendoci entusiasmo e passione, ingredienti che ci hanno fatto iniziare a giocare a calcio. Ricordiamoci da dove siamo partite in modo da ricordare i sogni che facevamo quando eravamo bambine e che siamo così vicine da realizzarli".

