Ex Milan, futuro di Maldini svelato? Ecco l’indiscrezione

"Paolo Maldini, principale candidato a diventare il nuovo direttore dell'Al Ittihad con un nuovo capitolo nella Saudi Pro League". Romano aggiunge : "L'ex dirigente del Milan, pronto a decidere presto il suo futuro con l'Al Ittihad come una seria possibilità al vaglio. Al Ittihad ha recentemente licenziato anche Nuno Espirito Santo".

