Milan Femminile, Giacinti: “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Presentato oggi il calendario della Serie A Femminile 2020-2021. Il Milan Femminile esordirà in casa, 22 agosto, contro la Florentia. Questo il commento di Valentina Giacinti, centravanti e capitano della squadra di Maurizio Ganz, ai canali ufficiali del club rossonero.

“È un calendario molto interessante e devo dire anche equilibrato. Avere la Juventus alla quarta giornata va bene, prima o poi dobbiamo incontrarci. Ci faremo trovare pronte per questa sfida, per il derby così come per tutte le altre”, ha detto la Giacinti.

“Ogni partita vale tre punti e noi lotteremo su ogni pallone per portare a casa più vittorie possibili. Non vediamo l’ora di scendere in campo”, ha concluso il numero 9 delle Rossonere. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL POSSIBILE ARRIVO DI LUKA JOVIĆ AL MILAN >>>

