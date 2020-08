Calciomercato Milan – Diavolo su Jovic: Leao carta giusta per l’affare?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan continua sempre a seguire Luka Jovic, classe 1997, attaccante serbo di proprietà del Real Madrid che i rossoneri avevano già chiesto in prestito alle ‘Merengues‘ nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

Sebbene ‘France Football’, in queste ore, dia Jovic molto vicino al Monaco, dove ritroverebbe il croato Niko Kovač, suo ex tecnico all’Eintracht Francoforte, i rossoneri resterebbero vigili sul calciatore. ‘Sport Mediaset‘ ha anche aggiunto come la carta giusta per arrivare al numero 18 del Real Madrid possa essere rappresentata da Rafael Leao.

Il portoghese, infatti, con 4 gol nelle ultime partite del Milan ‘post-lockdown‘, ha attirato su di sé proprio l’interesse della squadra di Zinedine Zidane. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

