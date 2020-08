Serie A Femminile 2020-2021: il calendario del Milan Femminile di Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Si parte il prossimo 22 agosto 2020, per una nuova e avvincente stagione. Le Rossonere, nel pieno dell’estate, si stanno preparando minuziosamente per essere pronte nel giorno dell’esordio.

La Serie A Femminile 2020-2021 si avvicina e, oggi, aggiunge un tassello molto importante all’attesa. In via ufficiale è stato presentato il calendario del prossimo campionato: il Milan Femminile di Maurizio Ganz aprirà la sua annata in casa contro la Florentia.

Questo il commento del capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti: “È un calendario molto interessante e devo dire anche equilibrato. Avere la Juventus alla quarta giornata va bene, prima o poi dobbiamo incontrarci. Ci faremo trovare pronte per questa sfida, per il derby così come per tutte le altre. Ogni partita vale tre punti e noi lotteremo su ogni pallone per portare a casa più vittorie possibili. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. E adesso, scopriamo nei dettagli il cammino che aspetta il Milan!

23 agosto/24 gennaio: Milan-Florentia

30 agosto/7 febbraio: San Marino-Milan

6 settembre/28 febbraio: Milan-Bari

4 ottobre/7 marzo: Milan-Juventus

11 ottobre/ 21 marzo: Empoli-Milan

18 ottobre/28 marzo: Milan-Inter

8 novembre/18 aprile: Napoli-Milan

15 novembre/2 maggio: Milan-Roma

6 dicembre/ 9 maggio: Fiorentina-Milan

13 dicembre/16 maggio: Milan-Sassuolo

17 gennaio/23 maggio: Verona-Milan

