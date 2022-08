Milan Femminile, Ganz: “Vittoria che inorgoglisce. Ho 20 titolari”

Il tecnico della squadra Femminile, Maurizio Ganz , ha rilasciato un’ intervista ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria al debutto in Women’s Cup contro il Tokyo Verdy Beleza . Un successo che consente alle rossonere di approdare in semifinale, dove nella notte tra il 17 ed il 18 agosto affronteranno le padrone di casa del Racing Louisville . Un 3-1, quello rifilato al Tokyo, che fa ben sperare in vista del futuro ( QUI i gol ).

Sulla partita: "Una buona vittoria contro una squadra veramente forte e questo mi inorgoglisce ancora di più perché è una squadra giapponese, alla quale mancavano alcune nazionali. Noi abbiamo fatto una grande gara. Potevamo arrotondare, specialmente nei primi 25 minuti abbiamo sbagliato 2-3 gol clamorosi: dobbiamo essere più lucide davanti alla porta. Grazie a queste ragazze che oggi hanno espresso un bel calcio. Mi dispiace per le tre che si sono fatte male: ora controlleremo un po’ e speriamo non sia niente di grave".

Sul gruppo: "È fondamentale. Prima della partita ho detto: ‘Le 11 che vanno in campo sono una mia scelta, ma le 9 che vanno in panchina sono tutte titolari’. Abbiamo 20 titolari e questo è quello che volevamo, lo inseguivamo da alcuni anni. Ora abbiamo una squadra, con elementi che possono giocare dall’inizio e altri che possono subentrare: la differenza la fa chi entra ed effettivamente così è stato".

Sull’obiettivo:"Il nostro obiettivo era vincere oggi per incontrare il Louisville. Ora dobbiamo recuperare le energie perché ne abbiamo spese tante, ma siamo sulla buona strada. Sarà un orgoglio per noi e per loro: l’obiettivo è fare bene per arrivare il 28 agosto contro la Fiorentina nel migliore dei modi".