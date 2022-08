Milan Femminile, 3-1 al Tokyo nella tournée americana (Video)

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz vince nella prima sfida della The Women's Cup: un 3-1 rifilato al Tokyo nei quarti di finale. In gol Martina Piemonte e Kosovare Asllani , autrice di una doppietta. Nella notte tra il 17 ed il 18 agosto la semifinale contro le padrone di casa del Racing Louisville .

Il Milan ha messo in evidenza il successo con due post su Twitter: "La Women's Cup inizia alla grande per le rossonere. 3-1 contro il Tokyo al debutto: siamo in semifinale!", il primo con alcune immagini a corredo. Nel secondo, invece, i gol e gli highlights di Milan-Tokyo Femminile. In basso il video.