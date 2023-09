Milan Femminile, il focus su Bergamaschi: la più rossonera delle rossonere

( fonte: acmilan.com ) Valentina Bergamaschi è al Milan da quando il Milan è nato, stagione 2018/19. Ha partecipato ai momenti più importanti, alle vittorie e ai traguardi che hanno formato la squadra che oggi è pronta a iniziare la sesta stagione di vita. La storia della giocatrice italiana racconta di una naturale predisposizione al sacrificio, a correre, a scalare per arrivare in cima. Il calcio è la sua grande passione, ma è stata anche una necessità per combattere un problema che l'ha colpita da piccola.

Nelle rossonere ha progressivamente scalato le gerarchie, cominciando in ritardo perché ancora in fase di recupero dall'infortunio al ginocchio. È diventata presto una pedina fondamentale, in campo e anche nello spogliatoio. Il calciomercato ha sempre modificato e non poco il roster a disposizione prima di Mister Morace e poi di Mister Ganz, Valentina però non ha mai cambiato strada. Ha cambiato posizione, giocando in fascia destra e sinistra, come terzino e ala, mai direzione.