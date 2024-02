Milan Femminile, Corti: “Puntiamo al sesto posto, Derby? Sono partite…”

Sulla differenza col match col Sassuolo: "Ovviamente ci aspettavamo una reazione nella partita stessa: c’è stato qualcosa di buono ma non siamo riuscite a concretizzare. Oggi invece ci siamo compattate bene, è stata una richiesta fatta in questi giorni, perché credo che abbiamo tanto da dire. Vogliamo far tornare il Milan in una posizione alta mentre purtroppo quest’anno, per tante situazioni, puntiamo al sesto posto, cercando di costruire un’idea di calcio sempre più positiva che ci possa aiutare anche nelle partite di Coppa Italia contro la Roma".

Sul derby: "Sono partite che hanno bisogno di una preparazione diversa perché tutte le ragazze lo sentono dentro a prescindere. Cercheremo di parlare del risultato della partita d’andata, in cui ha vinto l’Inter con un po’ di rammarico, perché anche in quella partita ci siamo trovate davanti alla porta 3-4 volte e non siamo riuscite neanche a pareggiare. Oggi siamo in una posizione mentale e fisica diversa, abbiamo avuto modo di lavorare per più mesi insieme. Ovviamente ci teniamo a fare i 3 punti, sarà una partita molto bella da vivere". LEGGI ANCHE: Europa League, ecco le possibile avversarie del Milan agli ottavi >>>

