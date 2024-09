Milan Femminile, in programma un’amichevole: ecco quando e dove

Durante queste due settimane di sosta, le nostre ragazze disputeranno un'amichevole a porte aperte al PUMA House of Football. L'appuntamento è per sabato 7 settembre alle ore 14.30, contro lo Zurigo. L'ingresso sarà gratuito tramite prenotazione biglietto su Vivaticket. In questi giorni, tenete d'occhio il profilo Instagram AC Milan Women per partecipare a una speciale iniziativa, che può riservare sorprese.