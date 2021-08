Milan Femminile all’esordio in UWCL: come funziona il torneo preliminare

Il Milan Femminile è in campo oggi contro lo Zurigo nella semifinale del primo turno della UEFA Women's Champions League 2021/22

Il Milan Femminile è in campo oggi contro lo Zurigo nella semifinale del primo turno della UEFA Women's Champions League 2021/22. Un torneo preliminare particolare quello che darà accesso alla fase a gironi. Quattro mini-tornei ad eliminazione diretta composti da due semifinali, una finale terzo/quarto posto ed una finalissima.

Le vincitrici accedono al secondo turno, con gare di andata e ritorno, per andare a disputare la fase a gironi a 16 squadre. In caso di vittoria contro lo Zurigo, il Milan Femminile di Maurizio Ganz, affronterà le tedesche dell'Hoffenheim, che hanno già raggiunto il turno successivo. Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?