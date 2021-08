Calciomercato Milan, top news: fatta per Florenzi! Vlasic in arrivo? | News

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 17 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Manca solo l'ufficialità, ma il Milan e la Roma hanno trovato la quadra definitiva per il trasferimento di Alessandro Florenzi nel club di via Aldo Rossi. Intanto dalla Russia sono sicuri: Nikola Vlasic diventerà presto, anche lui, un nuovo calciatore rossonero. Con Tommaso Pobega in uscita, è sempre più probabile l'arrivo a Milanello del centrocampista francese Yacine Adli. Potete trovare questo e tanto altro nelle prossime schede oppure visitano il sito 'PianetaMilan.it'.