Champions League Femminile, Zurigo-Milan 0-0: si comincia / LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Zurigo-Milan, match valido per la Champions League Femminile. Segui con noi la diretta testuale delle rossonere.

Subito Milan pericoloso! Thomas si invola sulla destra, arriva sul fondo e mette dietro per Vero, che calcia di prima, ma centra il portiere.

Altra occasione Milan! Palla recuperata e servita subito in verticale a Giacinti, che conclude, ma trova la risposta del portiere.

Sono ufficiali le formazioni di Zurigo-Milan Femminile , sfida valida per le semifinali del primo turno della Women's Champions League.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al Letzigrund Stadion, dove tra poco, alle ore 20:00, si disputerà Zurigo-Milan, match valido per la Champions League Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz. Intanto ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato >>>