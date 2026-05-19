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Trionfo rossonero al “Game on 2026”: premiati il Milan Femminile e Kyvåg

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Il Milan Femminile protagonista al "Game On 2026" della Serie A: arrivano i riconoscimenti per il club e per la giovane Thea Kyvåg
Redazione PM

La Serie A ha celebrato le eccellenze del calcio femminile durante l'evento “Game On 2026”. Il Milan Femminile è stato tra i protagonisti della serata, portando a casa un importante riconoscimento collettivo e un premio a livello individuale.

Idue premi vinti dal Milan Femminile

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Le rossonere di Suzanne Bakker hanno ricevuto il Game On Changers Award, un premio assegnato per l'eccellenza e l'innovazione della propria Policy Maternità. Questa misura, introdotts nelle scorse stagioni, garantisce una tutela completa alle tesserate del club di Via Aldo Rossi. Sul fronte individuale, invece, la norvegese classe 2004 Thea Kyvåg è stata inserita nella Top XI Under 23 della Serie A Women 2025/26. L'ala sinistra ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 22 presenze.

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La stagione delle rossonere

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La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato le rossonere al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.

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