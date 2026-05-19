La Serie A ha celebrato le eccellenze del calcio femminile durante l'evento “Game On 2026” . Il Milan Femminile è stato tra i protagonisti della serata, portando a casa un importante riconoscimento collettivo e un premio a livello individuale.

Idue premi vinti dal Milan Femminile

Le rossonere di Suzanne Bakker hanno ricevuto il Game On Changers Award, un premio assegnato per l'eccellenza e l'innovazione della propria Policy Maternità. Questa misura, introdotts nelle scorse stagioni, garantisce una tutela completa alle tesserate del club di Via Aldo Rossi. Sul fronte individuale, invece, la norvegese classe 2004 Thea Kyvåg è stata inserita nella Top XI Under 23 della Serie A Women 2025/26. L'ala sinistra ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 22 presenze.