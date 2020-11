Coppa Italia, Orobica-Milan 0-4: gol e highlights del match (Video)

Orobica-Milan, gol e highlights del match

OROBICA MILAN FEMMINILE – Il Milan di Maurizio Ganz, dopo il successo contro il Castelvecchio per 2-0, vince anche la seconda gara di Coppa Italia. Un successo (4-0 sull’Orobica) che permette al Diavolo di scavalcare proprio le bergamasche e di chiudere in vetta, in solitaria e a punteggio pieno, il Gruppo F. Due gol per tempo – la doppietta di una inarrestabile Valentina Giacinti, l’autogol di Lugli, la rete di Tucceri Cimini – e in generale una prestazione di predominio totale del Milan, vero e unico padrone della gara. Ecco i gol e gli highlights del match contro l’Orobica Bergamo.

