Coppa Italia Femminile – Orobica-Milan 0-4: missione compiuta

Milan Femminile, che poker all’Orobica!

di Giovanni Picchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al ‘Centro Sportivo Facchetti’ il Milan Femminile vince e convince. La doppietta di Valentina Giacinti, l’autogol del portiere dell’Orobica e la marcatura nel finale di Linda Tucceri Cimini fissano il punteggio sul 4-0 per le Rossonere di Maurizio Ganz. Missione compiuta: primo posto nel girone e qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile.

La caratteristica principale delle persone intelligenti è quella di saper cambiare in corso d’opera, mutare il proprio modo di essere, adattandosi ai vari contesti. Ganz, evidentemente, è una persona intelligente. Da calciatore giocava centravanti e si distingueva per il suo grande carattere e fiuto del gol; non a caso a Milano lo chiamavano “El segna sempre lü”. Finita la carriera da giocatore, ha preso con serietà l’incarico di allenatore del Milan Femminile, ha imparato a puntare più che sull’istinto sulla preparazione e sullo studio degli avversari, e i risultati sono sorprendenti. Era un combattente ed è diventato un giocatore di poker. E contro l’Orobica, ha piazzato i suoi quattro assi.

RITORNO ALLE ORIGINI

La partita è importante e Ganz non vuole rischiare. Il tecnico rossonero, dopo molto tempo, ritorna alla difesa a quattro. Bergamaschi, Fusetti, Agard, e Tucceri, il mantra che aveva caratterizzato la retroguardia milanista nella stagione passata. Nel mezzo si affida all’imprescindibile Jane, insieme a Grimshaw e Simic, rientrata contro il Cesena dopo un lungo infortunio. 4-3- fantasia, proprio come la formazione dei colleghi rossoneri maschi di qualche anno fa. Infatti davanti Ganz schiera Vero Boquete alle spalle di Giacinti e Dowie, la solita coppia offensiva con licenza di uccidere. La qualità di certo non manca.

IL RACCONTO DEL MATCH

L’arbitro fischia e Orobica-Milan ha inizio. C’è molta tensione, d’altra parte la posta in palio è alta.

La squadra di Ganz parte forte: al 2’ Bergamaschi serve in mezzo Giacinti, la palla sfiora il palo e va sul fondo.

Passano quattro minuti e il capitano rossonero spreca un’altra occasione. Non è da lei, ma non bisogna preoccuparsi: la partita è ancora lunga.

Il Diavolo è inarrestabile: Simic serve Bergamaschi sulla fascia che controlla il pallone e crossa in area. La traiettoria del tiro incontra però le mani dell’avversaria: rigore sacrosanto.

All’ 11’ Giacinti non sbaglia dal dischetto e riscatta un inizio di partita sfortunato. Non che ce ne fosse bisogno…

Le rossonere non si fermano, la vogliono chiudere, e al 15’ Boquete va vicina alla prima rete da giocatrice del Milan: la palla accarezza il palo e termina larga.

Padrone assoluto del match, il Diavolo gestisce il possesso e attacca con ordine: per l’Orobica la montagna da scalare sembra insormontabile. Sul finire del primo tempo, arriva il raddoppio delle rossonere: Tucceri batte il corner e la traiettoria velenosa finisce in rete, dopo la deviazione sfortunata del portiere Lugli. E’ il terzo gol in due partite che il Milan segna sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-2. Sembra fatta, ma non bisogna abbassare il livello della concentrazione.

Il direttore di gara dà inizio alla ripresa. I padroni di casa, probabilmente per una questione di orgoglio, provano a riportare la partita sui binari giusti. Al 48’ le bergamasche si rendono pericolose per la prima volta: è attenta Babb, che mette in corner.

Quando sembra che l’Orobica possa rimettere in discussione la partita, la firma della campionessa chiude tutto. Stop e tiro sotto il sette, 3-0 al 54’. Chi ha segnato? “El segna sempre lée” ovviamente, Valentina Giacinti.

La partita è ormai indirizzata, la traversa colpita dai padroni di casa non rovina il pomeriggio del Milan.

Come accaduto nella prima frazione di gioco, la squadra di Ganz trova il gol anche nel finale di ripresa: grandissimo tiro al volo di Tucceri, che insacca sotto la traversa e firma il definitivo 4-0. Poker!

L’ufficialità arriva con il triplice fischio dell’arbitro: missione compiuta, il Milan è ai Quarti di Finale della Coppa Italia Femminile!

LA SOSTA E POI L’OBIETTIVO CHAMPIONS

Dopo due ottime prove in Coppa Italia, le rossonere arriveranno alla sosta per le Nazionali con il morale alto. Ritornate alla base, però, bisognerà ritrovare la concentrazione: sul calendario del Diavolo spiccano gli scontri con Fiorentina e Sassuolo, dirette concorrenti per il 2° posto, che vale la Champions League. Giacinti e compagne però, se procedono con questo passo, non devono porsi limiti. Forse lo Scudetto è solo un sogno, visto anche lo straordinario stato di forma della Juventus, ma come dice Ligabue: “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a fare la realtà!”.

