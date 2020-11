Orobica-Milan Femminile 0-1, Giacinti su rigore! | LIVE

Live Orobica-Milan Femminile

15′ – Tiro al volo di Boquete e palla che sfiora il palo. Milan vicino al raddoppio!

11′ – MILAN IN VANTAGGIO! Rigore impeccabile di Valentina Giacinti

8′ – Milan arrembante! Stavolta tocca a Dowie tirare da pochi passi. Il portiere avversario respinge

6‘ – Ancora Giacinti pericolosissima! Palla stoppata in area e tiro alto sulla traversa

2′ Subito pericoloso il Milan con Giacinti che sfrutta un bel cross di Bergamaschi. Palla fuori di poco

1′ – Inizia il match!

Questa la formazione ufficiale del Milan Femminile:

Milan Femminile: Babb; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri Cimini; Jane, Simic, Grimshaw, Boquete; Dowie, Giacinti.

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al Centro sportivo Facchetti, dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Orobica–Milan, gara valida per la Coppa Italia Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.