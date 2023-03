Coppa Italia femminile, Roma-Milan 3-1: il commento del match | News

E' terminata da pochi minuti la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia femminile tra Roma e Milan: ecco il commento del match

Enrico Ianuario

E' successo di tutto oggi pomeriggio allo Stadio delle Tre Fontane di Roma, dove le giallorosse hanno eliminato il Milan femminile dalla Coppa Italia vincendo 3-1. Partono subito forte le ragazze di Spugna che nei primi 16 minuti creano tre nitide occasioni da gol. All'11esimo Adami salva vicino la linea di porta, un minuto più tardi Grimshaw evita che il pallone finisca in rete e cinque minuti dopo Babb compie un vero e proprio miracolo a tu per tu con Giugliano. Il Milan dà segnali di ripresa al 24esimo quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Nouwen calcia a botta sicura, ma la difesa giallorossa salva sulla linea di porta. Il gol è nell'aria e chi passa in vantaggio sono proprio le rossonere. Grande azione della squadra di Ganz, con Guagni che mette il pallone in mezzo indirizzato a Piemonte: l'attaccante rossonera approfitta di una sbavatura della difesa avversaria e colpisce.

Milan che passa in vantaggio e che conduce per 2-0 tenendo conto del vantaggio della gara d'andata. Ma è proprio da questo episodio che la partita si infiamma. Dieci minuti più tardi gol della Roma con Andressa che di testa finalizza un cross preciso di Serturini. Le due squadre vanno al riposo sull'1-1, con le rossonere che godono del vantaggio della partita di una settimana fa. Sarà un secondo tempo quasi a senso unico, con la Roma che entra in campo decisa e convinta di poter ribaltare la situazione. Al 50esimo Giugliano calcia dalla distanza, con la palla che esce fuori di pochissimo alla destra di Babb. Risposta del Milan sei minuti più tardi. Grande cross di Bergamaschi che indirizza la sfera per Adami. Tutta sola, colpisce sicura di testa ma un difensore della Roma si oppone splendidamente ed evita che la palla entri in rete.

Due minuti dopo la Roma trova il gol del pareggio, anche se le polemiche non sono di certo mancate in questa circostanza. Guagni perde un pallone al limite dell'area, anche se cade visibilmente a terra a causa di un infortunio. Le giallorosse peccano di fair play e approfittano di questa situazione favorevole e trovano il gol del 2-1 con Giacinti. L'arbitro non ferma il gioco e da lì nascono le proteste del Milan, con la partita che diventa tutto ad un tratto molto nervosa. Guagni sarà costretta a lasciare il campo dolorante, mentre la Roma al 66esimo va vicino al gol con Giacinti che di testa sfiora la traversa. Girandola di cambi da una parte e dell'altra, fin quando non si arriva al 90esimo con il quarto uomo che segnala ben 8 minuti di recupero, necessari dopo gli infortuni di Guagni e di Bartoli, anche quest'ultima costretta ad uscire per una defezione.

La Roma dà l'impressione di poter evitare i supplementari e sciupa due clamorose palle gol in pieno recupero. Al 96esimo, tutta sola, Di Guglielmo spreca un colpo di testa su un calcio d'angolo, mentre tre minuti dopo Greggi fa partire un gran tiro da distanza notevole, ma Babb compie l'ennesimo miracolo di giornata. E' finita? Macché. Con la gara che è andata oltre gli otto minuti di recupero, al 100esimo arriva la beffa per le rossonere. Azione abbastanza casuale della Roma, con Giugliano che fa partire un cross dalla destra sul quale si fionda Losanda e insacca alle spalle di Babb. Pubblico di Roma in festa e con questo gol il Milan perde l'occasione di andare in finale di Coppa Italia.

