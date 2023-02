Coppa Italia femminile, Milan-Fiorentina 1-1: il commento del match | News

Si è svolto oggi il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile tra Milan e Fiorentina: ecco com'è andata la partita

Enrico Ianuario

Un ottimo Milan conquista meritatamente la semifinale della Coppa Italia femminile dopo aver superato ai quarti la Fiorentina. Dopo aver vinto la gara d'andata per 1-0, oggi le rossonero di Maurizio Ganz hanno ottenuto il pass per il turno successivo. La gara di ritorno, disputato oggi al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara', si è conclusa con il risultato di 1-1.

Il Milan ha iniziato subito forte questa partita, tanto da andare vicino al gol al secondo minuto di gioco. Una grande azione di Thomas stava per essere premiata da un tiro al volo di Asllani, ma la sfera è finita fuori di poco. Al quarto d'ora, un'altra bella azione delle rossonere che sviluppano il gioco sul lato sinistro del campo. Asllani lancia Bergamaschi, la quale sul fondo rientra sul destro e mette un pallone molto insidioso che a momenti veniva insaccato in rete da un difensore viola. Dà segnali di risveglio la Fiorentina, che nel giro di un minuto impegna seriamente Babb. Al 17esimo Longo prova il tiro sul palo più lontano, ma il portiere olandese mette in angolo. Lì ne nascerà una battuta insidiosissima dell'ex della gara Tucceri Cimini, che direttamente dalla bandiera costringe al numero 32 di compiere un'altra grande parata.

Al 30esimo si sblocca il risultato, con il Milan che passa in vantaggio. Piemonte tenta un tiro al volo, ma la palla viene deviata con una mano in area di rigore. Dunque calcio di rigore, realizzato questa volta da Asllani. Milan meritatamente in vantaggio alla mezz'ora. Nonostante le rossonero fossero in controllo, sul finale del primo tempo la Fiorentina trova il gol del pareggio. Azione abbastanza casuale delle viola che si ritrovano in avanti con Longo, la quale calcia a botta sicura. Ottima parata di Babb, ma sulla ribattuta Hammarlund insacca la sfera di testa. Durante l'intervallo esce Asllani, autrice del momentaneo 1-0 che non stava benissimo fisicamente. Nella ripresa parte subito forte la Fiorentina con Kajan che, al 47esimo, viene lanciata in profondità, entra dentro l'area di rigore e sterza sul sinistro: il suo tiro, clamorosamente, va altissimo.

La squadra di Panico cerca in qualsiasi modo di rendersi pericolosa in avanti, ma il muro rossonero regge bene e non corre particolari pericoli. Dunque girandola di cambi da una parte e dell'altra per dare una scossa a questo match, fin quando al 71esimo si rifà nuovamente pericoloso il Milan. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Piemonte va vicina al gol del 2-1 con un colpo di testa ad anticipare Baldi in uscita. E un minuto più tardi, ancora la squadra di Ganz ad andare vicina alla rete: grande azione in velocità delle rossonere, con Thomas che lancia Grimshaw. La centrocampista anticipa la chiusura in scivolata di un difensore viola, con il suo tiro che si spegne sull'esterno della rete. Quando la gara ormai sembrava non aver nulla da dire, ecco un'altra strepitosa parata di Babb al 91esimo.

Kajan, lanciata in profondità, si ritrova tutta sola davanti al portiere rossonero ma si fa ipnotizzare Strepitoso l'intervento in uscita, con il piede sinistro, del portiere olandese che mette tanto del suo a questa qualificazione in semifinale. Salvo clamorosi colpi di scena, il Milan affronterà in semifinale la Roma, che nella gara d'andata ha battuto il Pomigliano 8-1.