La terza maglia Milan 2022-23 sarà verde. Ma il regolamento lo consente

Il Milan avrà una terza maglia verde nel 2022-23. La Serie A, però, le aveva vietate per regolamento. Ecco la scoperta di 'Calcio & Finanza'

Daniele Triolo

Qualche giorno fa 'Footy Headlines' ha svelato le prime anticipazioni sulla nuova terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023. La divisa da gioco, firmata ancora una volta da PUMA, per l'occasione punterà su una particolare tonalità del colore verde.

In particolare, la nuova terza maglia del Milan introdurrà un’interessante combinazione di colori, con due tonalità di verde Camo. Ufficialmente, i colori saranno “Dark Green Moss/Spring Moss”. Il verde non è un colore nuovo per il club. Oltre che nella passata stagione, il Milan ha avuto maglie di questo tipo, realizzate da 'Adidas', in più stagioni qualche anno fa.

Non ci sono ancora informazioni definitive sul design che avrà la nuova terza maglia del Milan della PUMA per il 2022-2023. C'è la possibilità, si mormora, che presenti una grafica mimetica. Al momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni che non hanno trovato conferme.

Vale la pena, però, soffermarsi sul colore. Già, perché, a partire proprio dalla prossima stagione, come noto, le maglie verdi saranno vietate, per regolamento, in Serie A. Non tutte le maglie verdi saranno vietate, ma soltanto le seconde e terze divise da gioco dei giocatori di movimento (portiere escluso, dunque, così come le prime maglie).

Secondo quanto appreso in queste ore da 'Calcio & Finanza', però, la terza maglia del Milan per la prossima stagione calcistica presenterà una tonalità di verde in linea con il regolamento approvato dalla Lega Serie A. Pertanto, sarà utilizzabile da parte dei rossoneri di Stefano Pioli. Milan, in arrivo un giovane bomber a parametro zero? Le ultime >>>