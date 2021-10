Terza Maglia Milan 2022-2023, le anticipazioni: ritorna il verde? (Foto)

Spuntano le prime indiscrezioni sulla terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Possibile il ritorno del colore verde

Come ogni anno la presentazione delle nuove maglie è uno dei momenti più attesi dai tifosi. A tal proposito, il noto portale 'Footy Headlines', ha svelato un'anticipazione della possibile terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023 disegnata dallo sponsor tecnico Puma. C'è la possibilità di vedere un'interessante combinazione di due tonalità di verde: ufficialmente, i colori sono "Dark Green Moss/Spring Moss". Questo colore non è nuovo per i rossoneri: negli anni 2010, infatti, Adidas aveva spesso disegnato maglie alternative di colore verdastro per il Diavolo. Non ci sono ancora informazioni sul design della terza maglia, che potrebbe presentare un design mimetico, ma è ancora troppo presto per affermazioni che potrebbero rivelarsi avventate. Milan, arriva un figlio d'arte 'sponsorizzato' da Ibra'? Le ultime >>>