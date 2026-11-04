Il Milan potrebbe prepararsi ad indossare una terza maglia molto particolare nella prossima stagione. Secondo le anticipazioni pubblicati da Footy HeadLine,s il nuovo kit firmato PUMA dovrebbe presentare una combinazione di colori alquanto inedita e molto insolita, destinata a distinguersi dalle varie maglie tradizionali dei rossoneri.

I dettagli della nuova maglia

La stagione 27-28 inoltre avrà un significato molto speciale: sarà l'ultima della collaborazione tra ile PUMA, il cui accordo terminerà ufficialmente ilSuccessivamente è previsto il ritorno dicome sponsor tecnico dei rossoneri.

Stando all'indiscrezione di Footy Headlines, la terza divisa dovrebbe essere caratterizzata da due tonalità: Dark Umber e Court Grey. La prima è una sfumatura di marrone molto scuro, quasi tendente al nero, mentre la seconda rappresenta un grigio neutro classico.

A completare il design ci saranno dei dettagli in giallo acceso, pensati proprio per creare un contrasto molto visibile con la base scura della maglia. Al momento, però, non sono ancora note le varie disposizioni degli elementi grafici, ma la scelta dei colori lascia immaginare uno stile molto particolare.

La terza maglia sarà inserita all'interno della collezione che accompagnerà il Milan per l'ultima stagione con puma e, per il 27-28, sarebbero previste anche una prima divisa caratterizzata dalle classiche strisce sottili e una seconda maglia ispirata invece agli anni 80, con una fascia orizzontale sul petto.