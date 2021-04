Milan, attesa per la prima maglia 2021-2022: le anticipazioni dal web

La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2021-2022 sarà svelata nelle prossime settimane. Le foto che circolano con insistenza

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola , nelle prossime settimane il Milan rivelerà la nuova prima maglia per la stagione 2021-2022 . Sempre realizzata, naturalmente, dallo sponsor tecnico 'PUMA'. I tifosi la aspettano con impazienza, sta arrivando il momento giusto.

La nuova prima maglia del Diavolo potrebbe essere indossata, come da tradizione, in occasione dell'ultimo incontro interno del Milan in questa stagione. Intanto, sul web, circolano, da più fonti, delle fotografie della maglia. Sarà questa quella ufficiale? Ancora qualche giorno per scoprirlo ...