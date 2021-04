Milan 2021-2022, le anticipazioni sulla nuova prima maglia e sui calzettoni

Sarà presto svelata la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2021-2022. In rete circolano già diverse immagini della divisa da gioco

Daniele Triolo

C'è grande attesa, tra i tifosi del Milan e tra gli appassionati del settore, per la presentazione della nuova prima maglia da gioco per la stagione 2021-2022. La fine dell'annata si avvicina e, dunque, come di consueto, sta per arrivare anche il momento in cui questa viene svelata dalla società e dallo sponsor tecnico.

Sarà ancora una volta l'azienda tedesca 'PUMA', per il quarto anno consecutivo dall'avvio di questa partnership commerciale con A.C. Milan, a disegnare le nuove divise da gioco della formazione di Stefano Pioli. Alcune immagini stanno già girando in rete, come vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi.

Oggi, però, il popolare sito web 'FootyHeadlines.com', specializzato proprio nella rivelazione e nell'anticipazione delle maglie da gioco delle squadre di calcio da tutto il mondo, ha pubblicato un approfondimento su quella che, dopo tanti 'concept' errati, dovrebbe essere la nuova prima maglia del Milan per il 2021-2022 con tanto di nuovi calzettoni.

La maglia, come ormai noto, dovrebbe avere il rosso come colore predominante. Le strisce nere, rispetto alla tradizione, non saranno di egual misura. Come, per esempio, è accaduto sulla maglia di questa stagione. La banda centrale sarà più larga, quindi, procedendo verso l'esterno della maglia, ci saranno due bande più piccole. Scatti dell'utente 'Twitter' @vivaabdelhak.

Sotto le maniche, che saranno interamente rosse, predominanza del colore nero. In sostanza, il 'pattern' in questi dettagli ricorda le nuove maglie del Manchester City.

I calzettoni saranno neri, con delle piccole righe rosse. Il colore rosso, però, sarà predominante tra il collo del piede ed il tallone. Con tutta probabilità, non appena si avrà una versione definitiva dell'intero completo da gioco, il tutto verrà presentato nel corso del mese di maggio ed indossato, per la prima volta, in occasione dell'ultimo impegno stagionale del Milan a 'San Siro'. In Spagna rilanciano: "Milan, ecco il sostituto di Calhanoglu" >>>