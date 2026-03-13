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Verso Lazio-Milan: quando i rossoneri travolsero l’Olimpico nel 2007

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Il match contro la Lazio si avvicina, e a tutti i tifosi rossoneri non può che ritornare nella mente il match dell'ottobre del 2007...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il match contro la Lazio si avvicina, e a tutti i tifosi rossoneri non può che ritornare nella mente il match dell'ottobre del 2007, dove il Milan di Ancelotti si scontrò con i biancocelesti di Delio Rossi. La stagione, a differenza di questa, iniziò in modo molto complicato: una vittoria in 6 giornate di campionato, più o meno lo stesso percorso dei laziali. In occasione del match, però, riviviamo questo insieme:

(Fonte acmilan.com) - Un'altra trasferta all'Olimpico all'orizzonte, la terza in questa stagione 2025/26. Uno stadio in cui abbiamo celebrato uno Scudetto (2010/11 contro la Roma), ma che è stato teatro di grandi partite da parte dei rossoneri anche contro l'altra squadra della capitale, la Lazio. Un esempio è il match del 7 ottobre 2007, il Milan di Ancelotti contro la Lazio di Delio Rossi. L'inizio di stagione dei rossoneri è stato complicato, una sola vittoria in 6 giornate e la necessità di rimettersi in carreggiata il prima possibile.

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Percorso identico per i biancocelesti, che si presentano alla partita casalinga con lo stesso score del Milan: 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta, 7 punti in classifica. La formazione di Ancelotti è reduce dall'1-1 casalingo contro il Catania, rete su rigore di Kaká, mentre la Lazio dal pareggio esterno, sempre per 1-1, contro la Reggina. E si arriva al calcio d'inizio delle 20.30 all'Olimpico, Milan schierato con un "Ancelottiano" modulo ad albero di Natale: in avanti Gilardino, supportato da Seedorf e Kaká, mediana a tre Gattuso-Pirlo-Ambrosini.

A difendere Dida, Oddo-Nesta-Bonera-Favalli. E il primo tempo è subito scoppiettante: vantaggio Milan al 16' con un pallonetto da lontanissimo di Ambrosini, che sorprende Muslera. Pareggio quasi immediato della Lazio con un piatto sinistro di Mauri da centro-area. Prima dell'intervallo, fallo di Muslera su Gilardino in area di rigore: dal dischetto Kaká e 2-1 Milan, risultato con cui le squadre vanno negli spogliatoi

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Lo stesso Kaká apre la ripresa con il gol del 3-1 al 52': riceve da Pirlo spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e calcia di destro tra le gambe del portiere. Per il brasiliano con il 22 sulla schiena è il 6° gol in campionato in 7 giornate. Il doppio vantaggio allarga inevitabilmente gli spazi e inizia lo show di Gilardino, che nel finale di partita segna una doppietta e apre il conto delle sue reti stagionali in Serie A: il primo gol è quasi in fotocopia rispetto al 3-1, un destro che passa tra le gambe di Muslera, mentre il 5-1 è una perla. Palla dentro per Ambrosini, sponda di testa per il destro al volo sotto la traversa del Gila. Successo rotondo e sorrisi rossoneri!

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