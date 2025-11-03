Oggi 3 novembre 2025 è il compleanno di tre ex giocatori del Milan . Tra questi c'è anche Sergino Dest che compie 25 anni . Al momento il terzino sta avendo una buona carriera con la maglia del PSV in Olanda, ma con il Milan non ha mai avuto un impatto importante. Arrivato nel 2022 dal Barcellona in prestito, non è mai riuscito a imporsi come titolare del Milan e ha giocato poco e male (solo 14 presenze). Un peccato visto il sicuro talento del giocatore che dopo l'esperienza non ha mai risparmiato frecciate a Pioli in particolare.

"Non riuscivo a comunicare con lui (Pioli n.d.r.). Parla solo italiano, quindi abbiamo dovuto avere un interprete. Non giocavo molto e, essendo in prestito, non ero così motivato a imparare l'italiano. Ho iniziato a pensare che non sarei rimasto lì per così tanto tempo. Mentalmente non ero pronto. Ero troppo concentrato sul Barcellona e non avevo ancora capito che grande club è il Milan". (QUI TUTTE LA DICHIARAZIONE). PROSSIMA SCHEDA