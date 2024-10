Ex Milan, Dest: “Col Chelsea partita da tre. Pioli? Parlava solo italiano”

"Quella sera ho giocato la mia peggior partita di sempre . Ero nuovo nella squadra e i giocatori non capivano il mio stile di gioco. Con uno-due e roba del genere, non sentivo la connessione, ed ero distratto, semplicemente non con la partita. Mi è rimasto impresso. Mi do un tre (su 10) quella sera. Sono stato pessimo, amico, e lo so. Lo accetto ".

Sul rapporto con Pioli e un retroscena

"Non riuscivo a comunicare con lui (Pioli n.d.r.). Parla solo italiano, quindi abbiamo dovuto avere un interprete. Non giocavo molto e, essendo in prestito, non ero così motivato a imparare l'italiano. Ho iniziato a pensare che non sarei rimasto lì per così tanto tempo. Mentalmente non ero pronto. Ero troppo concentrato sul Barcellona e non avevo ancora capito che grande club è il Milan".