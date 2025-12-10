Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
De Vecchi, eroe del Milan della Stella—
Quel gol racchiude tutta la stagione: talento, cuore e coraggio. Un momento che ha acceso la corsa verso il decimo scudetto e ha fatto battere più forte il cuore dei tifosi rossoneri. Walter De Vecchi diventa protagonista di un gesto semplice, ma simbolico, che segna un’intera annata. Il 6 maggio 1979, con il pareggio a San Siro contro il Bologna, arriva la matematica certezza del tricolore. La Stella è finalmente cucita sulle maglie rossonere. Ma nel ricordo di tutti, il gol di De Vecchi contro il Torino rimane l’istante che ha acceso la passione e l’emozione di un’intera città. (di Francesco Fredianelli)
