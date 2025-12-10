Pianeta Milan
PIANETAMILAN la storia amarcord Quel gol di Walter De Vecchi che accese la Stella del Milan | ACCADDE OGGI

AMARCORD

Quel gol di Walter De Vecchi che accese la Stella del Milan | ACCADDE OGGI

Lo scudetto della Stella del Milan 1979
ACCADDE OGGI. Lo scudetto della Stella, il decimo della storia del Milan, passa da Walter De Vecchi. Il 10 dicembre 1978 successe qualcosa di speciale
Redazione

Il Milan della Stella: la stagione 1978-79 è nel cuore di ogni tifoso rossonero. Il Diavolo torna sul tetto d’Italia dopo undici anni e conquista il decimo scudetto, la famosa Stella. Guidati da Nils Liedholm, i rossoneri partono forte, mostrando compattezza e determinazione. La concorrenza è agguerrita: Perugia tallona passo dopo passo, ma il Milan mantiene la calma e costruisce la sua marcia verso il tricolore. Marzo, il mese decisivo. Il girone di ritorno mette alla prova la squadra. Derby con l’Inter sotto di due gol a dieci minuti dalla fine: De Vecchi risolve con una doppietta memorabile. I tifosi esplodono in urla liberatorie, la squadra dimostra carattere e resilienza. Ogni passo verso la Stella è carico di tensione ed emozione.

Il gol che fece la differenza

—  

Ma il momento simbolo della stagione arriva il 10 dicembre 1978 contro il Torino. Walter De Vecchi, mediano instancabile, riceve l’assist di Sartori (sì, Giovanni, l'attuale responsabile dell'area tecnica del Bologna.) e scaglia un tiro da fuori area che fulmina il portiere. Gol potente, preciso, decisivo. San Siro esplode, i tifosi impazziscono: non è solo un vantaggio, è un segnale chiaro che il Milan può dominare la stagione.

De Vecchi, eroe del Milan della Stella

—  

Quel gol racchiude tutta la stagione: talento, cuore e coraggio. Un momento che ha acceso la corsa verso il decimo scudetto e ha fatto battere più forte il cuore dei tifosi rossoneri. Walter De Vecchi diventa protagonista di un gesto semplice, ma simbolico, che segna un’intera annata. Il 6 maggio 1979, con il pareggio a San Siro contro il Bologna, arriva la matematica certezza del tricolore. La Stella è finalmente cucita sulle maglie rossonere. Ma nel ricordo di tutti, il gol di De Vecchi contro il Torino rimane l’istante che ha acceso la passione e l’emozione di un’intera città. (di Francesco Fredianelli)

