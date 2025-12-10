Il Milan della Stella: la stagione 1978-79 è nel cuore di ogni tifoso rossonero. Il Diavolo torna sul tetto d’Italia dopo undici anni e conquista il decimo scudetto, la famosa Stella. Guidati da Nils Liedholm, i rossoneri partono forte, mostrando compattezza e determinazione. La concorrenza è agguerrita: Perugia tallona passo dopo passo, ma il Milan mantiene la calma e costruisce la sua marcia verso il tricolore. Marzo, il mese decisivo. Il girone di ritorno mette alla prova la squadra. Derby con l’Inter sotto di due gol a dieci minuti dalla fine: De Vecchi risolve con una doppietta memorabile. I tifosi esplodono in urla liberatorie, la squadra dimostra carattere e resilienza. Ogni passo verso la Stella è carico di tensione ed emozione.