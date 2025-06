Luka Modric parlò del suo amore per il Milan e per Boban in un'intervista a 'La Gazzetta dello sport'. Ecco le sue parole

Calciomercato Milan, il sogno di Allegri e Igli Tare per questa estate sarebbe Luka Modric. La bomba è stata lanciata da Matteo Moretto, esperto di calciomercato. Il centrocampista giocherà il Mondiale per Club e poi lascerà il Real Madrid a zero. Luka Modric parlò del suo amore per il Milan e per Boban in un'intervista a 'La Gazzetta dello sport'. Ecco le sue parole molto importanti.