C’era un tempo in cui il Milan comprava Palloni D’Oro per la panchina

C'era un tempo in cui il Milan comprava i Palloni d'Oro e poi li teneva in panchina: questa è la storia di Jean-Pierre Papin, talento sopraffino un po' incostante che oggi compie 60 anni! "Se penso a quel Milan ancora mi viene la pelle d'oca", ha recentemente dichiarato il francese, arrivato in rossonero nel 1992 dopo aver vinto un Pallone d'Oro con il Marsiglia. Silvio Berlusconi lo acquistò per 14 miliardi di lire: l'ennesima gemma di una corona già particolarmente ricca di diamanti.