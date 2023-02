Milan, dal vivaio alla fascia da capitano: 5 anni fa la prima rete di Calabria

Esattamente 5 anni fa, il 25 febbraio 2017, il capitano del Milan Davide Calabria segnava la sua prima rete in rossonero

Se c'è un giocatore che incarna perfettamente l'attaccamento alla maglia in casa Milan questo è senza dubbio Davide Calabria. Il terzino italiano è un esempio di tenacia e costanza. È partito dal vivaio, ha fatto tutta la trafila senza mai essere ceduto e ha trovato l'esordio in prima squadra. Nonostante i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Diavolo non gli abbiano mai la titolarità certa, il classe 1996 ha sempre lavorato al massimo al punto da essere premiato con la fascia da capitano.