Lo storico portiere del Milan Sebastiano Rossi compie 61 anni

In 12 anni di carriera in rossonero, Sebastiano Rossi ha registrato 240 presenze con 207 gol subiti. Dopo aver esercitato il ruolo di terzo portiere dietro ad Abbiati e al brasiliano Dida, nel 2002-2003 si trasferì a Perugia, alternandosi con l’australiano Kalac. Dopo 12

presenze e 16 gol incassati, Sebastiano Rossi appese gli scarpini al chiodo all’età di 39 anni con un totale di 346 partite in Serie A.

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU SEBASTIANO ROSSI — Proprio nel 1994 stabilì il record di imbattibilità in Serie A, tenendo la porta inviolata per 929 minuti. In una partita contro il Foggia, un tifoso gli lanciò un petardo in campo, Rossi lo raccolse senza problemi e lo rilanciò in tribuna. In occasione del Mondiale ’94 (famoso per il rigore sbagliato da Baggio in finale contro il Brasile), Sebastiano Rossi non venne convocato dall’allora Ct Arrigo Sacchi, ma l’estremo difensore accettò l’esclusione senza alcun tipo di problema.

Adriano Galliani definì Sebastiano Rossi come: “Un fenomeno paranormale. Il più forte psicologicamente. Prendevo ogni anno un portiere per sostituirlo, poi lo uccideva pian piano psicologicamente e tornava in porta”. Dopo il ritiro Rossi ha lavorato come preparatore dei portieri del Milan e poi tornò a Cesena dopo aver ricevuto l’incarico come ruolo di responsabile dell’area tecnica dei portieri.

Con Berlusconi ha avuto sempre un buon rapporto e lo ringrazia per l’opportunità di vestire la maglia rossonera.

Un aneddoto particolare, all’età di 15 anni, Sebastiano Rossi voleva piantare tutto per amore di una ragazza: “Avevo 15 anni e avevo preso una cotta tremenda per una ragazza. Non volevo più giocare, non me ne fregava più niente, pensavo solo a lei. Arrigo mi convinse a continuare. Mi ha parlato da amico, da fratello. Mi diceva: scusa, non puoi fare due cose insieme? L’amore è bello, Seba, ma anche l’amore per il calcio non è da buttar via. Aveva ragione. Arrigo è un grande, gli sono riconoscente. Come con il presidente Berlusconi”.

Rossi è rimasto soddisfatto anche con l’operato di Capello in panchina, definendo quel periodo particolare e indimenticabile. Secondo Sebastiano Rossi, Donnarumma attualmente è il miglior portiere italiano insieme a Meret e Carnesecchi, esprimendo profonda stima nei confronti del neo campione d’Europa e vice campione del Mondo con il PSG.

LA VITA FUORI DAL CAMPO DELL’EX PORTIERE ROSSONERO — Dopo essere stato preparatore dei portieri della primavera del Milan e aver ricoperto il ruolo anche da talent scout, ora (dall’8 luglio 2022), Sebastiano Rossi ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica dei portieri del Cesena, con competenza dalla prima squadra alle giovanili.

Vito Pio Romagno