Sebastiano Rossi: 'Annata triste per il Milan. Spero che Tare ...'

"È stata un’annata veramente triste per il Milan e per chi ama questi club". Così Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha parlato della stagione del Milan. Poi il parere su Igli Tare. Le sue parole durante il premio 'Renato Cesarini' riprese da 'Tuttomercatoweb': "Spero che Igli Tare possa aiutare la squadra a venire fuori da questo momento, lo ritengo un ottimo direttore sportivo. I portieri che giocheranno la finale di Champions League? Sono veramente due ottimi portieri ma io tifo per Gigio Donnarumma perché è italiano. E negli ultimi due anni ha avuto una crescita incredibile".