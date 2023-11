3-11-2010, il record di Inzaghi: la classifica dei migliori marcatori in Coppa

I marcatori della partita — La partita vide passare in vantaggio alla fine del primo tempo i madrileni con Gonzalo Higuain. Al 60esimo, ecco la svolta per il Milan: fuori Ronaldinho e dentro Inzaghi. Dopo solo 8 minuti dal suo ingresso in campo, ‘Superpippo’ pareggiò i conti con un colpo di testa su assist di Zlatan Ibrahimovic. Al 78esimo fu ancora Inzaghi a bucare Iker Casillas. Ma sul più bello, quando ormai il Milan stava pregustando la vittoria, ecco il gol di Pedro Leon. Al 90esimo minuto, l’attaccante spagnolo beffò Christian Abbiati con un bel tirorealizzando la sua prima rete assoluta in Champions League. Di quella serata però, i tifosi del Milan, ricordano con piacere la doppietta di Inzaghi.

Il record di gol di Inzaghi — Filippo Inzaghi con la doppietta di San Siro ha così raggiunto 46 reti in Champions League e 70 nelle coppe europee, un record storico. SuperPippo, infatti, detiene ancora il primato all-time di reti segnate da un italiano nelle Coppe.

Chi ha segnato di più nelle coppe europee — Questa la Top 10 della classifica dei migliori marcatori UEFA. Ecco chi ha segnato il maggior numero di gol nelle competizioni UEFA per club:

145 Cristiano Ronaldo (POR, Sporting CP, Man United, Real Madrid, Juventus)

132 Lionel Messi (ARG, Barcelona, Paris)

100 Robert Lewandowski (POL, Lech Poznań, Dortmund, Bayern, Barcelona)

92 Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

77 Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

70 Filippo Inzaghi (ITA, Parma, Juventus, AC Milan)

67 Andriy Shevchenko (UKR, Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea)

63 Sergio Agüero (ARG, Atlético, Man City)

62 Ruud van Nistelrooy (NED, Heerenveen, PSV, Man United, Real Madrid, Hamburg)

62 Gerd Müller (GER, Bayern)

Per competizioni UEFA per club si intende Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Coppa Intercontinentale, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA. Da notare come ci siano due ex Milan in classifica: oltre al record italiano di gol di Filippo Inzaghi, è presente anche Andriy Shevchenko. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Derby con l'Inter per il talento Ouédraogo >>>

