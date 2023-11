Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il talento Assan Ouédraogo

Longari: "Derby Inter-Milan per Assan Ouédraogo" — "In chiave Milan ci potrebbero invece essere sviluppi più imminenti. In primis perchè le valutazioni di Moncada per il difensore da prendere a gennaio si stanno velocizzando in diretta corrispondenza alla situazione di emergenza che i rossoneri si stanno trovando a fronteggiare: si parte da Miranda prenotato per arrivare ai rumors relativi a Kelly.

E poi per l'attività di monitoraggio dei migliori talenti del continente prosegue senza sosta. Non è un mistero che il Milan stia lavorando con fiducia e qualità nella rincorsa al diciassettenne Assan Ouédraogo dello Schalke. Se i rossoneri sono ben posizionati, possiamo però aggiungere che la concorrenza non manchi di certo e trovi sponda anche sul fronte della nostra serie A. L'Inter la squadra più attiva nell'apprezzamento nei confronti del classe 2006, che nelle ultime settimane è stato osservato anche da club da sempre molto attenti allo scouting come Lipsia, Arsenal e le onnipresenti Barcellona e Real Madrid". LEGGI ANCHE: Milan-Udinese. Pioli in conferenza. Tra infortuni, mercato e tanto altro

