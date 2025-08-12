ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU BALOTELLI AL MILAN

Nel 2013 Mario Balotelli ha ricevuto contatti non solo dalla dirigenza rossonera, ma anche dalla Juventus di Antonio Conte, ma il calciatore ha deciso di intraprendere la strada per Milano data la continua richiesta di Adriano Galliani.

Ha debuttato contro l’Udinese, segnando una doppietta in campionato. Per lui l’avventura inizia in maniera impeccabile.

L’attaccante vice-campione d’Europa e capocannoniere con 3 gol nel 2012 ha sempre dichiarato amore verso la piazza rossonera. In un’intervista, infatti, ha dichiarato: “Quando sono andato al Milan ho visto per la prima volta il senso di famiglia… entri in un mondo nuovo…”.

Nella sua prima stagione realizza ben 12 gol in 13 apparizioni, con un totale di 18 reti in tutte le competizioni.

Dopo aver lasciato il Milan, è tornato spesso a ‘Milanello’ per salutare i suoi ex compagni di squadra. Recentemente fa visita a Milano, rilasciando diverse frasi come “Si torna sempre a casa”.

Nel 2010 Balotelli, ancora giocatore dell’Inter, si è presentato in uno spogliatoio cantando l’inno del Milan e da lì nasce la cosiddetta ‘Balotellata’.

Mario Balotelli arriva ad un allenamento a bordo di una Ferrari a 200 Km/h con il suo cagnolino, che è rimasto stordito all’arrivo. Il suo veterinario gli ha consigliato di non viaggiare più ad una certa velocità perché non faceva bene alla sua salute.

COSA FA OGGI L’ATTACCANTE 35ENNE

Attualmente è un calciatore svincolato e alla ricerca di una nuova squadra per continuare a far impazzire la gente. Anche con la nazionale ha avuto degli episodi negativi: convocato da Roberto Mancini ma poi si è subito tirato indietro sempre a causa del suo comportamento non in linea con i dettami tattici del tecnico. Alla soglia dei 35 anni vuole continuare a divertirsi dopo la brutta esperienza a Genova e lo scarso rapporto con il suo ex compagno di squadra Patrick Vieira.

Vito Pio Romagno