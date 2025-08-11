Ex Milan. Calciomercato, Balotelli al Pavia? Schira smentisce

Enock, fratello di Mario Balotelli, ha postato una storia Instagram in cui sta scritto: "Capisco che il nome di mio fratello faccia notizia. Ad oggi l'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile. Prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile. Questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull'argomento". La storia è stata poi ripostata dal diretto interessato.