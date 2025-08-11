Pianeta Milan
Ex Milan. Calciomercato, Balotelli al Pavia? Schira smentisce

Mario Balotelli Genoa
Secondo Nicolò Schira, non è vero che il Pavia voglia Mario Balotelli, attaccante ex Milan. Lo stesso giocatore ha smentito via Instagram
Domani sarà il compleanno di Mario Balotelli, il quale compirà 35 anni. Dopo una stagione tutt'altro che positiva al Genoa, l'attaccante ex Milan non sa ancora da quale squadra ripartirà il prossimo anno. Lo ha ammesso lui stesso all'interno di un'intervistaper La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse del Pavia per lui. Si diceva che la squadra lombarda, che milita in Serie D, fosse pronta a formulare un'offerta. Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha però smentito la notizia via X. Il giornalista ha anche postato uno screenshot di una storia Instagram dello stesso calciatore, a conferma del fatto che si tratti di una fake news.

Balotelli al Pavia? La smentita di Schira

La didascalia del post su X recita: "Confermato! Mario Balotelli in dialogo con il Pavia è una fake news come ho rivelato nelle scorse ore. Mario e suo fratello Enock smentiscono i rumors e i contatti riferiti da altre fonti. Balotelli non giocherà in Serie D. Infatti, sta aspettando per un club di Serie A come ho detto...".

Enock, fratello di Mario Balotelli, ha postato una storia Instagram in cui sta scritto: "Capisco che il nome di mio fratello faccia notizia. Ad oggi l'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile. Prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile. Questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull'argomento". La storia è stata poi ripostata dal diretto interessato.

