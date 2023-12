Atalanta-Milan, Bonaventura e non solo: quanti doppi ex

Tra gli altri nomi non più in forza nelle due società vi sono Conti e Kessie, protagonista nell'ultimo scudetto vinto dal Milan. Merita una menzione d'onore Giacomo Bonaventura, autore di 23 reti in 130 partite con i bergamaschi e 30 reti in 155 partite con il club di via Aldo Rossi. Importanti per entrambe le squadre lo sono stati anche Giampaolo Pazzini, la Dea lo ha lanciato nel calcio dei grandi, e Riccardo Montolivo, diventato capitano con la casacca rossonera.