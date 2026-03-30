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PIANETAMILAN la storia amarcord 30 marzo 2002, quando tutto ebbe inizio: il primo gol di Andrea Pirlo con la maglia del Milan

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30 marzo 2002, quando tutto ebbe inizio: il primo gol di Andrea Pirlo con la maglia del Milan

30 marzo 2002, nasce 'Il Maestro': il primo gol di Pirlo con il Milan
Il 30 marzo 2002, contro il Parma, Pirlo trovava il primo centro in rossonero: da trequartista a regista, così è nato il Milan vincente di Carlo Ancelotti
Redazione PM

Il 30 marzo 2002 rappresenta una tappa simbolica nella storia del Diavolo. Esattamente 24 anni fa, durante Milan-Parma, Andrea Pirlo realizzò su punizione il suo primo gol in maglia rossonera, contribuendo al successo per 3-1. Una rete che rappresenta l’alba di un ciclo vincente che sta per nascere.

Da intuizione tattica a leader tecnico

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Arrivato nel 2001 dal Brescia, Pirlo era considerato un talento raffinato ma ancora in cerca di collocazione definitiva. Carlo Ancelotti intuì la svolta: arretrarlo di qualche metro, trasformandolo da trequartista a regista davanti alla difesa. Una scelta destinata a cambiare per sempre la sua carriera.

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Con 401 presenze e 41 gol in dieci stagioni, 'Il Maestro' è diventato il metronomo di una squadra capace di tornare ai vertici in Italia e in Europa. Nel suo palmarès rossonero figurano 2 Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League, 2 Supercoppe europee e un Mondiale per Club.

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