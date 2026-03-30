30 marzo 2002, nasce 'Il Maestro': il primo gol di Pirlo con il Milan

Con 401 presenze e 41 gol in dieci stagioni, 'Il Maestro' è diventato il metronomo di una squadra capace di tornare ai vertici in Italia e in Europa. Nel suo palmarès rossonero figurano 2 Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League, 2 Supercoppe europee e un Mondiale per Club.