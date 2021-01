26 gennaio 2020 – Un anno fa ci lasciava Kobe Bryant

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa ci lasciava per colpa di un tragico incidente in elicottero l'ex stella NBA Kobe Bryant. "Se mi tagliassi il braccio sinistro uscirebbe sangue rossonero", aveva dichiarato alcuni giorni prima. Kobe Bryant era un grandissimo tifoso del Milan, oltre che essere stato una leggendaria stella del basket NBA e dei Los Angeles Lakers. Nel corso di quella giornata (26 gennaio 2020), però, Bryant ha avuto un incidente in elicottero che gli è costato la vita. Anche tutte le altre persone che erano a bordo con lui non ce l'hanno fatta, tra cui la figlia Gianna Maria di 13 anni.