ESCLUSIVA, Peppe Di Stefano: “Allegri è il garante del Milan. Ecco tutte le ultime novità di calciomercato”
E poi i trofei, con un palmarès da sogno per qualsiasi giocatore: 6 Scudetti, 2 campionati di Serie B, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Mitropa, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali. Senza scordare il Mondiale vinto con la maglia dell'Italia nel 1982.
Insomma, si può dire che 48 anni fa si è aperta una delle pagine rossonere più belle di sempre e che ha segnato un'intera generazione di questo sport.
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