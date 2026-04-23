Il 23 aprile 1978 non è una data qualsiasi nella storia del Milan: è il giorno dell'esordio in Serie A di Franco Baresi. A soli 17 anni, il giovane difensore cresciuto nel vivaio rossonero debutta allo stadio 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona, iniziando un percorso destinato a diventare leggendario per il club rossonero e la storia del calcio. La fiducia riposta nei suoi confronti si capisce fin da subito, visto che alla prima col Milan parte come titolare e gioca 90'. I rossoneri hanno poi vinto il match 1-2 grazie ai gol di Albertino Bigon e il rigore siglato da Ruben Buriani.