PIANETAMILAN la storia amarcord 48 anni fa Baresi esordiva con la maglia del Milan contro il Verona: l’inizio di una storia leggendaria

AMARCORD

48 anni fa Baresi esordiva con la maglia del Milan contro il Verona: l’inizio di una storia leggendaria

48 anni fa l'esordio di Franco Baresi con la maglia del Milan
Esattamente 48 anni fa Franco Baresi esordiva in Serie A con la maglia del Milan: la prima pagina di una storia leggendaria
Redazione

Il 23 aprile 1978 non è una data qualsiasi nella storia del Milan: è il giorno dell'esordio in Serie A di Franco Baresi. A soli 17 anni, il giovane difensore cresciuto nel vivaio rossonero debutta allo stadio 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona, iniziando un percorso destinato a diventare leggendario per il club rossonero e la storia del calcio. La fiducia riposta nei suoi confronti si capisce fin da subito, visto che alla prima col Milan parte come titolare e gioca 90'. I rossoneri hanno poi vinto il match 1-2 grazie ai gol di Albertino Bigon e il rigore siglato da Ruben Buriani.

Come detto, quello è solo l'inizio per uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma soprattutto del Milan. Il 'Piscinin' ha infatti passato l'intera carriera vestendo e onorando la sola divisa del Milan, per un totale di 20 stagioni in cui ha disputato 719 partite, di cui 717 da titolare e segnando 33 gol.

LEGGI ANCHE

E poi i trofei, con un palmarès da sogno per qualsiasi giocatore: 6 Scudetti, 2 campionati di Serie B, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Mitropa, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali. Senza scordare il Mondiale vinto con la maglia dell'Italia nel 1982.

Insomma, si può dire che 48 anni fa si è aperta una delle pagine rossonere più belle di sempre e che ha segnato un'intera generazione di questo sport.

Leggi anche
Da Rabiot a Locatelli, ricordando Pirlo e Ibrahimovic: Milan-Juventus è la storia di tanti doppi ex
“Abbiamo preso un fenomeno”, la notte di Manchester, il Pallone d’Oro prima...

© RIPRODUZIONE RISERVATA