21 agosto 2004: Milan, tripletta di Shevchenko e Supercoppa italiana vinta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 21 agosto di 16 anni fa, il Milan strapazzava la Lazio nella finale di Supercoppa italiana con un secco 3-0. A decidere la partita furono le 3 reti di Andriy Shevchenko.

I rossoneri allenati da Carlo Ancelotti, campioni d’Italia in carica vinsero in maniera netta e convincente contro gli uomini di Domenico Caso, che la stagione precedente vinsero la Coppa Italia con Roberto Mancini in panchina. Il match si giocò a San Siro, davanti a oltre 33.000 spettatori e agli ordini dell’arbitro Pierluigi Collina di Viareggio.

Per il Milan, si trattò del quinto trofeo in questa manifestazione. Con quella tripletta, Andriy Shevchenko, rimane tutt’ora l’unico giocatore ad aver segnato più di 2 gol nella finale di questa competizione.

