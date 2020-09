13 settembre 2015: Milan, Guarin decide il derby in favore dell’Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Sinisa Mihajlovic, il 13 settembre 2015, perse il derby 1-0 contro l’Inter allenata dal suo vecchio maestro Roberto Mancini.

Era la terza giornata del campionato 2015/2016. I rossoneri erano in una fase di transizione in cui Silvio Berlusconi stava per cedere la società. Quel giorno, nel secondo tempo, la partita venne decisa da Fredy Guarin. Il match, seppur non entusiasmante, fu equilibrato per gran parte del tempo. Mihajlovic quel giorno era al primo (e ultimo) derby da avversario della sua ex squadra. La sua avventura al Milan si concluse prima della fine della stagione. La dirigenza rossonera lo sollevò dall’incarico in favore di Cristian Brocchi.

