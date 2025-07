12 luglio 2017, il ritorno di Antonio Donnarumma a Milanello

Successivamente debutta in Europa League contro il Ludogorec e anche in questo caso riesce a mantenere la porta inviolata con l’1-0 a favore del Milan. Dopo alcune partite senza subire gol, il campano diventa il primo portiere nella storia del Diavolo rossonero a non subire gol in almeno 300 minuti giocati.

Aneddoti e curiosità sul fratello di Gigio — Antonio Donnarumma ha sempre incitato suo fratello nonostante la panchina al Milan, segno di un amore incredibile e incondizionato verso Gigio. L’estremo difensore mise subito le cose in chiaro ai propri tifosi in merito alla posizione presa dalla società di rivestire il ruolo di vice-Gigio e anche alla raccomandazione in relazione alla parentela con l’allora titolare tra i pali, dibattito acceso in quei giorni, dichiarando espressamente nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore del Milan: “Cosa rispondo a chi dice che sono un

raccomandato? Non rispondo perché ha già risposto la società per me. E poi risponderà il campo". Il portiere poi ha ricordato il momento di presentazione con la maglia del Milan, in cui Mirabelli accolse sia lui sia suo fratello con una pacca sul collo scherzosamente.

Antonio ha sempre difeso il fratello Gigio di fronte alle critiche ricevute dai tifosi, mettendo in primo piano sempre il Milan e poi tutto il resto. L’esperienza a Milano è speciale per Antonio Donnarumma anche al di fuori dal campo: infatti in quel periodo nacque suo figlio e questo evento lo legò sempre di più al club rossonero e alla piazza di Milano.

Cosa fa ora l’ex Milan — Attualmente il fratello di Gigio, all’età di 35 anni compiuti proprio 5 giorni fa, è un portiere del Torino e ricopre il ruolo di terzo portiere dei ‘granata’. Il classe ’90 è in rosa dal 2024, firmando un contratto biennale con il club piemontese.

Vito Pio Romagno