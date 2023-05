Amarcord – 22 maggio 2022, Sassuolo-Milan 0-3 e 19° Scudetto | Video

Oggi, sui propri canali social ufficiali, il Milan ha condiviso il video della vittoria in casa del Sassuolo di dodici mesi fa, che consentì al Diavolo di vincere, 'last minute' il 19° Scudetto della sua storia. La stagione scorsa, infatti, è terminata con il Milan primo in classifica in campionato con 86 punti; dietro, i rivali dell'Inter a quota 84. Ecco, dunque, gol, highlights e tabellino di quel Sassuolo-Milan ormai entrato nella leggenda.