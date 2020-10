Milan-Spezia 3-0: gol e highlights (3^ giornata Serie A) | Video

Milan-Spezia, gol e highlights del match di San Siro

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Primo tempo soporifero, poi gol e spettacolo nella ripresa a San Siro per Milan-Spezia, gara vinta per 3-0 dai rossoneri di Stefano Pioli. Grazie ad una doppietta di Rafael Leão ed al bel gol di Theo Hernández nei secondi di 45′ di gioco, infatti, il Milan vola in vetta alla classifica di Serie A pari merito con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vediamo, nel video del canale ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Spezia!

