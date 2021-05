Milan-Cagliari 0-0: gol e highlights (37^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Cagliari 0-0, gara del 37° turno di Serie A. I rossoneri sprecano la chance di qualificarsi in Champions League

Il Milan di Stefano Pioli spreca l'occasione di qualificarsi in Champions League. A 'San Siro', contro il Cagliari, finisce 0-0. Adesso i rossoneri, per accedere alla principale competizione europea, dovranno battere a Bergamo l'Atalanta. In caso di altri risultati, dovranno sperare in buone notizie dalle gare di Juventus (impegnata a Bologna) e Napoli (che giocherà in casa contro l'Hellas Verona).