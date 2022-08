Atalanta-Milan 1-1: gol e highlights (2^ giornata Serie A) | Video

Diavolo sotto, al 29', per via di una gran conclusione da fuori area dell'ucraino Ruslan Malinovskyi, in partenza e schierato titolare a sorpresa dal tecnico orobico. Tiro forte, centrale, sul quale Mike Maignan, purtroppo, non può nulla per via della deviazione decisiva di Pierre Kalulu con il ginocchio. Il francese è battuto, 'Dea' avanti.